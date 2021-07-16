Валиуллин: Любимов и Мёрфи покинут «Ак Барс»? Мы не убираем игроков после 1-го дня работы

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об адаптации в казанском клубе, расторжении контрактов с Романом Любимовым и Тревором Мёрфи, а также сообщил о причинах подписания Стефана Да Косты и Найджела Доуса.



«За эти несколько месяцев мы сделали определённые шаги, которые всегда анонсировали. Сохранили наших ребят — Воронкова, Галимова. В ближайшее время ряд других игроков переподпишут контракты. Мы делаем определённый костяк на несколько лет.



Роман Любимов и Тревор Мёрфи могут покинуть «Ак Барс»? Это неправда. Ребята работают, прошёл первый тренировочный день. Мы не можем убирать игроков после первого дня работы.



Объясню также по подписаниям того же Стефана Да Косты, Найджела Доуса — это игроки, которые играли в лиге давно, они адаптировались, с ними легче вести диалог, и они дешевле тех игроков, которые впервые приезжают в Россию. Для себя мы решили, что с этого сезона будем смотреть и североамериканский рынок. Но мы и до этого смотрели и там, и в Европе. Мы хотим открыть для КХЛ новые имена», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанского клуба.