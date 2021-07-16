Источник: экс-защитник «Спартака» Зубарев вернулся в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал контракт с 34-летним защитником Андреем Зубаревым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Защитник провёл последний сезон в «Спартаке». 13 июля красно-белые поместили игрока в список отказов.

Зубарев в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "-14". В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх встречах, не совершив результативных действий при показателе полезности "-3".



«Спартак» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона-2020/2021, а в первом раунде плей-офф проиграл серию ЦСКА (0-4).



Отметим, что Зубарев стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея).