Источник: экс-защитник «Спартака» Зубарев вернулся в «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» подписал контракт с 34-летним защитником Андреем Зубаревым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Защитник провёл последний сезон в «Спартаке». 13 июля красно-белые поместили игрока в список отказов.
Зубарев в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "-14". В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх встречах, не совершив результативных действий при показателе полезности "-3".
«Спартак» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона-2020/2021, а в первом раунде плей-офф проиграл серию ЦСКА (0-4).
Отметим, что Зубарев стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея).
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