Ландеског готов сделать скидку «Колорадо». Клуб предлагал игроку $ 5-6 млн в год на 8 лет

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског ещё надеется остаться в команде, сообщает журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере».



У шведского хоккеиста заканчивается контракт с «Эвеланш». Форвард высказывал разочарование из-за того, что контракт не был продлен заранее.

Отмечается, что он готов сделать скидку для родной команды, но для этого «Эвеланш» должны поднять своё предложение, которое сейчас составляет $ 5-6 млн в год, а также установить срок соглашения на восемь лет.



Ранее стало известно, что «Колорадо» ещё не договорился о новом контракте с капитаном команды и что стороны «даже не близки к сделке».

Напомним, у капитана «Колорадо» подходит к концу 7-летний контракт с кэпхитом $ 5,57 млн. Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 28 июля.



В 2011 году Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим вторым номером. В прошедшем сезоне форвард провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка (20+32), в плей-офф на счету игрока 13 очков (4+9) в 10 встречах.