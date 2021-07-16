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Агент Бишопа: Бен хочет следующий сезон он провести в команде с наибольшим шансами на КС

Агент Бишопа: Бен хочет следующий сезон он провести в команде с наибольшим шансами на КС
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Аллен Руа, агент вратаря «Даллас Старз» Бена Бишопа, высказался о том, что игрок отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения «Сиэтл Кракен».

«Я считаю такое решение выгодным для него и для команды.

По большому счёту, задача Бена заключается в том, чтобы завоевать Кубок Стэнли.

Поэтому он посчитал, что будет правильно, если следующий сезон он проведёт в команде с наибольшими шансами на победу. Это разумно», — приводит слова представителя хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Бишоп не сыграл в сезоне-2020/2021 после перенесённой операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2019/2020.

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