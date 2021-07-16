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Овечкин — об Олимпиаде: надеюсь, что мы полетим. Но сейчас не ломаю голову на эту тему

Овечкин — об Олимпиаде: надеюсь, что мы полетим. Но сейчас не ломаю голову на эту тему
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о возможном участии хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022.

«Есть ли у меня чувство, что НХЛ поедет на Олимпиаду-2022 в Пекин? Знаете, я сейчас даже не ломаю голову на эту тему. Вообще не заглядываю вперёд. Только начинаю подготовительный период к сезону. Что будет, то будет. Надеюсь, что мы полетим.

Я ведь слышал, как сказали, что есть два варианта расписания НХЛ на сезон. Думаю, всё решится в ближайшем будущем», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Ожидается, что решение будет принято до 23 июля.

Напомним, игроки Национальной хоккейной лиги принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

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