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Источник: «Питтсбург» защитит Малкина от драфта расширения «Сиэтла»

Источник: «Питтсбург» защитит Малкина от драфта расширения «Сиэтла»
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«Питтсбург Пингвинз» определился с игроками, которых защитит от драфта расширения, сообщает журналист The Athletic Роб Росси на своей странице в «Твиттере».

По сведениям источника, «пингвины» планируют защитить российского нападающего Евгения Малкина.

Кроме того, в список вероятных защит попали форварды: Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Джефф Картер, защитники: Крис Летанг, Брайан Дюмулин и Коди Сеси, а также вратарь Кейси Десмит.

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок лиги, «Сиэтл Кракен», выберет по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ — всех, кроме «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне Малкин провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 33 (9+24) очка.

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