Несколько клубов НХЛ отказались от Логана Майлу на драфте после суда в Швеции

Не менее девяти клубов НХЛ исключили перспективного защитника Логана Майлу из списка перед драфтом 2021 года, сообщает The Athletic.

Причиной такого решения стал уголовный приговор, вынесенный в ноябре, когда хоккеист играл в Швеции за «Лейон».



Играя в северном городе Скеллефтеа, Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб.



«То, что произошло, повлияло на меня гораздо больше, чем он думает», — сказала женщина следователям.



Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона Койотс» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/2020. Право общего первого выбора досталось «Баффало Сэйбрз».



Майлу, которому сейчас 18 лет, занимает 23-е место в рейтинге североамериканских хоккеистов драфта-2021 по версии NHL Central Scouting.