Генменеджер «Далласа» прокомментировал продление контракта с Хейсканеном
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о продлении контракта с защитником Миро Хейсканеном.
«С тех пор, как мы задрафтовали Хейсканена, стало ясно, что Миро входит в группу молодых восходящих звёзд, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге. Как клуб, мы увидели, что Миро только слегка коснулся своих способностей и будет участвовать в борьбе за Норрис Трофи ещё долгие годы. От имени владельца Тома Гальярди, его семьи и нашей команды мы хотим поблагодарить Миро за его преданность, и мы все с нетерпением ждём возможности наблюдать за ним, поскольку он продолжает развиваться в одного из лучших игроков», – цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Даллас» продлил контракт с защитником сроком на 8 лет.
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