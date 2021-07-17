Генменеджер «Далласа» прокомментировал продление контракта с Хейсканеном

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о продлении контракта с защитником Миро Хейсканеном.



«С тех пор, как мы задрафтовали Хейсканена, стало ясно, что Миро входит в группу молодых восходящих звёзд, которые сейчас играют в Национальной хоккейной лиге. Как клуб, мы увидели, что Миро только слегка коснулся своих способностей и будет участвовать в борьбе за Норрис Трофи ещё долгие годы. От имени владельца Тома Гальярди, его семьи и нашей команды мы хотим поблагодарить Миро за его преданность, и мы все с нетерпением ждём возможности наблюдать за ним, поскольку он продолжает развиваться в одного из лучших игроков», – цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Даллас» продлил контракт с защитником сроком на 8 лет.