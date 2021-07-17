«Даллас» продлил контракт с Хейсканеном на восемь лет, игрок заработает $ 67,6 млн
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«Даллас Старз» продлил контракт с Миро Хейсканеном, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на восемь сезонов со среднегодовой зарплатой в $ 8,45 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $ 67,6 млн.
Напомним, в 2017 году Хейсканен был задрафтован «Старз» в первом раунде под третьим номером. За клуб хоккеист выступает с сезона-2018/2019. Ранее защитник выступал на родине в Финляндии в составе «ХИФК».
По итогам сезона-2020/2021 Хейсканен провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач.
«Старз» заняли пятое место в таблице Центрального дивизиона, отстав от «Нэшвилл Предаторз» на четыре очка, и не вышли в плей-офф.
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