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«Даллас» обменял форварда Дикинсона в «Ванкувер»

«Даллас» обменял форварда Дикинсона в «Ванкувер»
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«Даллас Старз» обменял канадского нападающего Джейсона Дикинсона в «Ванкувер Кэнакс», сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Как сообщает Томас Дрэнс, хоккеист обменян на выбор в третьем раунде драфта НХЛ.

Дикинсон выступал за «Даллас» с сезона-2015/2016. В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 51 матч в регулярном чемпионате, где он набрал 15 очков: забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Ванкувер» занял последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона, набрав 50 очков в 56 встречах. «Даллас» завершил чемпионат на пятом месте в таблице Центрального дивизиона.

Помимо «Далласа» форвард выступал за «Гелф Шторм» и «Техас», выступающий в АХЛ.

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