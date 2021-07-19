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Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить значительную часть сезона из-за травмы бедра

Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить значительную часть сезона из-за травмы бедра
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра, сообщает североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

По сведениям источника, 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнило выбор вратаря.

Напомним, канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ. Клуб начнёт выступления в лиге с сезона-2021/2022. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Дэйв Хэкстол.

Драфт расширения НХЛ пройдёт 21 июля.

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