Вратарь «Монреаля» Прайс может пропустить значительную часть сезона из-за травмы бедра

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра, сообщает североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



По сведениям источника, 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнило выбор вратаря.

Напомним, канадский голкипер имеет на руках контракт на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ. Клуб начнёт выступления в лиге с сезона-2021/2022. Первым главным тренером команды стал стал экс-ассистент главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Дэйв Хэкстол.



Драфт расширения НХЛ пройдёт 21 июля.