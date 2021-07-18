«Сиэтл» серьёзно взвешивает возможность выбора Прайса на драфте расширения

Известный североамериканский хоккейный журналист TSN Пьер Лебрюн поделился информацией, касающейся «Сиэтла» и незащищённого перед драфтом расширения голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса.



«Безусловно, у Кэри Прайса огромный контракт, но мне рассказали, что в «Сиэтл Кракен» начались серьёзные обсуждения, касающиеся того, стоит ли брать его на драфте расширения. Я предполагаю, что в конце концов они этого не сделают, но я действительно думаю, что сейчас вероятность этого стала больше, чем я думал первоначально. Интригующе», — написал Лебрюн в «Твиттере».



Напомним, драфт расширения состоится 21 июля. «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.