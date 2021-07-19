Вратарь «Бостона» Галак хочет выйти на рынок свободных агентов. Ему 36 лет

Словацкий голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак собирается выйти на рынок свободных агентов, сообщает известный североамериканский агент Аллан Уолш на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что это должно случиться 28 июля. Голкиперу сейчас 36 лет.

Галак подписал контракт с «Бостоном» летом 2018 года после окончания соглашения с «Нью-Йорк Айлендерс». Тогда стороны договорились о сделке на два года на общую сумму $ 5,5 млн ($ 2,75 млн за сезон). Летом 2020 года Галак продлил соглашение с «мишками» на год и $ 2,25 млн.

В прошедшем сезоне словацкий голкипер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал девять побед. Вратарь пропустил 46 шайб, коэффициент надёжности составил 2.53 при 90,5% отбитых бросков.

Отметим, что за последние три сезона Галак оформил шат-ауты в 12% матчей, которые начинал в старте.