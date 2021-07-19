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Вратарь «Бостона» Галак хочет выйти на рынок свободных агентов. Ему 36 лет

Вратарь «Бостона» Галак хочет выйти на рынок свободных агентов. Ему 36 лет
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Словацкий голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак собирается выйти на рынок свободных агентов, сообщает известный североамериканский агент Аллан Уолш на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что это должно случиться 28 июля. Голкиперу сейчас 36 лет.

Галак подписал контракт с «Бостоном» летом 2018 года после окончания соглашения с «Нью-Йорк Айлендерс». Тогда стороны договорились о сделке на два года на общую сумму $ 5,5 млн ($ 2,75 млн за сезон). Летом 2020 года Галак продлил соглашение с «мишками» на год и $ 2,25 млн.

В прошедшем сезоне словацкий голкипер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал девять побед. Вратарь пропустил 46 шайб, коэффициент надёжности составил 2.53 при 90,5% отбитых бросков.

Отметим, что за последние три сезона Галак оформил шат-ауты в 12% матчей, которые начинал в старте.

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