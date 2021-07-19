«Спартак» может обменять Коробова. Один из претендентов — минское «Динамо»

«Салават Юлаев» и «Спартак» договорились об обмене. Андрей Зубарев перешёл в уфимский клуб, а в обратном направлении последовал Дмитрий Коробов.



Как отмечает «Горобзор.ру», Коробов, вероятно, не останется в московской команде. Одним из претендентов на хоккеиста является минское «Динамо».

Коробов в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 встречах, в которых отдал семь результативных передач. В плей-офф защитник сыграл один матч.

Зубарев провёл последний сезон в «Спартаке». 13 июля красно-белые поместили игрока в список отказов. Защитник в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-14». В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх встречах, не совершив результативных действий при показателе полезности «-3».