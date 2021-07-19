«Авангард» поместил Чудинова в список отказов

«Авангард» поместил защитника Максима Чудинова в список отказов, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее появилась информация, согласно которой 31-летний защитник не хотел оставаться в «Авангарде» и искал варианты смены клуба. Нынешний контракт Чудинова с «ястребами» рассчитан ещё на сезон.



Одним из главных вариантов продолжения карьеры Чудинова является «Салават Юлаев». Услуги игрока уже предложены клубу, но уфимцы пока не дали окончательного ответа. В «Авангарде» зарплата Чудинова составляет 40 млн рублей в год.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общем показателе полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу.

Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина — 2021, в финале обыграв ЦСКА (4-2).