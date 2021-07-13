Агент Чудинова и Тарасова прокомментировал информацию о возможном обмене своих клиентов

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника «Авангарда» Максима Чудинова и форварда московского «Динамо» Даниила Тарасова, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиенты в ближайшее время могут быть обменяны в «Салават Юлаев» и «Ак Барс».



«По этому поводу мне пока нечего сказать, в хоккейном мире всякое возможно», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе Чудинова в «Салават Юлаев» и Тарасова в «Ак Барс».



В прошедшем сезоне КХЛ Чудинов принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «0». В плей-офф 31-летний защитник сыграл в двух играх, отдав одну голевую передачу.



Тарасов сыграл 56 матчей в регулярном сезоне за «Динамо», набрав 35 (19+16) очков при полезности "+9". В плей-офф 30-летний форвард принял участие в девяти встречах, сумев заработать 3 (0+3) результативных балла при общей полезности «0».