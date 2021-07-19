Спортивный директор «Салавата»: Зубарев — один из самых опытных и надёжных защитников КХЛ

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен защитника Дмитрия Коробова в «Спартак» на Андрея Зубарева.



«Андрей Зубарев — один из самых опытных и надёжных защитников в лиге. Узнав, что есть возможность вернуть его в родной клуб, мы вышли с предложением об обмене.



Рассчитываем, что Андрей укрепит нашу защитную линию, добавит ей глубины. Надеемся, что наш воспитанник проявит свои лучшие качества: жёсткость, умение проводить силовые приёмы и огромный опыт.



Что касается Дмитрия Коробова, то мы благодарим его за самоотдачу на матчах и тренировках. К нему ни разу не возникло вопросов, касающихся отношения к делу или профессиональной подготовки. Желаем ему успехов в карьере», — приводит слова Чижова официальный сайт уфимцев.

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