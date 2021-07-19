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«Металлург» продлил контракт с Голдобиным

«Металлург» продлил контракт с Голдобиным
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Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Николаем Голдобиным, сообщается на официальной странице Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение заключено на один сезон.

Голдобин начинал предыдущий сезон в московском ЦСКА. За армейцев российский нападающий отыграл 21 встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+6». За «Металлург» Голдобин сыграл 19 матчей регулярки, набрав 8 (2+6) очков при коэффициенте полезности «+1».

Форвард сыграл в плей-офф сезона-2020/2021 12 матчей, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «-2». Голдобин перешёл в «Металлург» в декабре 2020 года.

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