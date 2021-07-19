Голкипер ЦСКА Рейдеборн прибыл в Москву и обратился к болельщикам

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн прилетел сегодня в Москву.



«Я наконец-то в Москве! Счастлив быть здесь. Надеюсь скоро увидеться с армейскими болельщиками. С нетерпением жду начала нового сезона», — приводит слова Рейдеборна официальный сайт красно-синих.



В ближайшее время Рейдеборн пройдёт медосмотр и начнёт вместе с командой подготовку к новому сезону.



В сезоне-2020/2021 Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, выиграв 16 из них, оформил три шат-аута, имея процент отражённых бросков 93,1% и пропуская в среднем 1,82 шайбу за игру. В плей-офф у голкипера пять встреч, две победы, 93,8% отражённых бросков и 1,68 пропущенные шайбы в среднем за игру.



В 2018 и 2019 годах Рейдеборна признавали лучшим вратарём Шведской хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне КХЛ ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции. В финале плей-офф армейцы уступили омскому «Авангарду».