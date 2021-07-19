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Баркли Гудроу и «Рейнджерс» достигли значительного прогресса в контрактных переговорах

Баркли Гудроу и «Рейнджерс» достигли значительного прогресса в контрактных переговорах
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Нападающий Баркли Гудроу и «Нью-Йорк Рейнджерс» продвинулись в переговорах по контракту.

«Рейнджерс» добились значительного прогресса в переговорах с недавно приобретённым форвардом Баркли Гудроу.

Переговоры ещё не завершены, но ожидается, что Гудроу станет игроком «Рейнджерс» после того, как будет снят мораторий на подписание. Он заключит 6-летнее соглашение с кэпхитом $ 3,6 млн», — сообщил в «Твиттере» хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли.

Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.

Баркли Гудроу провёл 55 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 и набрал в них 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока шесть очков (2+4) в 18 встречах.

Отметим, что Гудроу в составе «Тампы» становился победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. Форвард перешёл в «Лайтнинг» в результате обмена по ходу сезона-2019/2020.

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