Баркли Гудроу и «Рейнджерс» достигли значительного прогресса в контрактных переговорах

Нападающий Баркли Гудроу и «Нью-Йорк Рейнджерс» продвинулись в переговорах по контракту.
«Рейнджерс» добились значительного прогресса в переговорах с недавно приобретённым форвардом Баркли Гудроу.
Переговоры ещё не завершены, но ожидается, что Гудроу станет игроком «Рейнджерс» после того, как будет снят мораторий на подписание. Он заключит 6-летнее соглашение с кэпхитом $ 3,6 млн», — сообщил в «Твиттере» хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли.
Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.
Баркли Гудроу провёл 55 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 и набрал в них 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока шесть очков (2+4) в 18 встречах.
Отметим, что Гудроу в составе «Тампы» становился победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. Форвард перешёл в «Лайтнинг» в результате обмена по ходу сезона-2019/2020.
- 19 июля 2021
-
20:53
-
20:20
-
20:09
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
18:53
-
18:29
-
18:19
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:16
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:12
-
14:52
-
14:44
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:23
-
12:11
-
12:00
-
11:38
-
11:21
-
11:00
-
10:42