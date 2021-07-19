Нападающий «Салавата» Кадейкин рассказал, что мог оказаться в «Детройте» в 2020 году

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, когда мог уехать в НХЛ и почему переезд не случился.
«Когда был шанс поехать в НХЛ? Самый реальный был в 21 год, тогда меня звали.
Почему не поехал? Казалось, что за следующие два года в России я смогу лучше развиваться и больше реализую свой потенциал, чем в низших лигах Америки. Я ни о чём не жалею. Это глупо. Я бы и сейчас поступил точно так же. Тогда казалось, что это правильный вариант. Жизнь вносит свои коррективы, в клубе, в котором я тогда играл, всё начало быстро меняться.
Была возможность уехать в прошлом году на концовке сезона и договорённость с «Детройтом». У команды оставалось 15 матчей. После полноценного сезона в КХЛ чувствовал, что у меня есть силы и я могу проверить свой уровень игры за океаном. Но из-за пандемии всё накрылось, концовку сезона отменили. Тогда встал выбор: сидеть там и ждать непонятно чего с неизвестными перспективами или играть в хоккей в клубе со всеми условиями. Вряд ли бы кто-то выбрал первое, а время только показало, что я сделал правильное решение», — приводит слова Кадейкина «Горобзор.ру».
- 19 июля 2021
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