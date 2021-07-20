Коваленко: 100-120 доминирующих иностранцев в КХЛ нет. Можно сократить лимит до 3 игроков

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о легионерах в КХЛ, а также о проблемах молодёжного хоккея.



«Легионеры должны быть высшего качества и превосходить российских хоккеистов, иначе нет никакого смысла в их привлечении. На мой взгляд, 100-120 доминирующих иностранцев в лиге сегодня нет. Поэтому имеет смысл подумать над сокращением лимита до трёх — и тем самым увеличить между легионерами конкуренцию.



Ещё более болезненный момент — натурализованные белорусы и казахстанцы. Они не подпадают под лимит, то есть реально отнимают рабочие места у российских хоккеистов, причём в ведущих клубах лиги. Нет вопросов, у нас общее экономическое пространство с Беларусью и Казахстаном, поэтому игроки из этих стран в КХЛ справедливо не признаются легионерами. Но натурализованные игроки — абсолютно другой вопрос. На мой взгляд, они обязаны подпадать под лимит.



Именно на выходе из юниорского хоккея многие наши таланты теряются. Да, есть МХЛ, она выпускает сотни хоккеистов в год, однако в профессиональном хоккее — если смотреть по факту — проявляют себя максимум десятки. Иначе говоря, в 18-21-летнем возрасте, по сути, теряем свой хоккейный генофонд. Надо задуматься, почему на этом этапе идет системный сбой.



Что нам нужно делать, чтобы не терять молодёжь? Первое — подтягивать уровень МХЛ. Второе — больше доверять молодёжи на уровне КХЛ, где даже правило двух лимитчиков в составе не работает — они просто сидят на лавке и протирают штаны. Но 20 лет — самый тонкий возраст, если ты не играешь, то за месяц-два бездействия можешь перечеркнуть свою карьеру.



В КХЛ нужны жёсткие лимиты? Никогда не был их сторонником, по сути, они, может, необходимы, но в наших реалиях не работают. На мой взгляд, имеет смысл вернуться к идее выступления молодежной сборной страны в клубных чемпионатах. Несколько лет назад под руководством Виталия Прохорова наша „молодёжка“ была эффективна в первенстве МХЛ, проект, несмотря на нехоккейные проблемы, в целом состоялся.



Думаю, нужно идти дальше — и запускать молодёжную сборную во взрослый хоккей. Если не в КХЛ, то в ВХЛ. Прекрасно понимаю, насколько сложно такую идею реализовать и пусть и на год, но забрать молодых хоккеистов из их клубов. Тем не менее для нашей молодёжи это будет реальный прорыв во взрослый хоккей», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.