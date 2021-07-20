Стала известна цена, которую «Баффало» просит за обмен Айкела

Стала известна цена, которую просит «Баффало Сэйбрз» за обмен нападающего клуба Джека Айкела.
«Баффало» продолжают переговоры о возможном трейде Джека Айкела. Говорят, что цена не изменилась: два игрока НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум 4 актива.
«Сэйбрз» также ещё не приняли решение по поводу его операции, скорее всего, это произойдёт в конце месяца, если он всё ещё будет в команде", — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта.
Контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее стало известно, что «Баффало» и Айкел добились определённого прогресса в решении вопроса о лечении игрока. У него травма шеи.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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