Стала известна цена, которую «Баффало» просит за обмен Айкела

Стала известна цена, которую просит «Баффало Сэйбрз» за обмен нападающего клуба Джека Айкела.



«Баффало» продолжают переговоры о возможном трейде Джека Айкела. Говорят, что цена не изменилась: два игрока НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум 4 актива.



«Сэйбрз» также ещё не приняли решение по поводу его операции, скорее всего, это произойдёт в конце месяца, если он всё ещё будет в команде", — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта.



Контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Ранее стало известно, что «Баффало» и Айкел добились определённого прогресса в решении вопроса о лечении игрока. У него травма шеи.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.