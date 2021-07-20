«Баффало» ищет варианты обмена нападающего клуба Райнхарта

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт, скорее всего, покинет клуб.
Как сообщает The Fourth Period, клуб собирается совершить обмен с участием игрока, уже обсудив варианты с несколькими клубами.
25-летний канадец станет ограниченно свободным агентом после того, как закончится контракт, по которому он получал $ 5,2 миллиона. «Баффало» хочет получить за него молодого игрока, который уже готов играть в НХЛ.
Переговоры велись, но были приостановлены. Однако на этой неделе общение с претендентами, как ожидается, возобновится.
В прошедшем сезоне НХЛ Райнхарт принял участие в 54 встречах, в которых сумел набрать 40 (25+15) результативных баллов при показателе полезности "-28". По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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