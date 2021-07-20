Кучерявенко стал игроком санкт-петербургского «Динамо»
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Нападающий Александр Кучерявенко пополнил состав санкт-петербургского «Динамо».
Как сообщает официальный сайт ВХЛ, контракт с хоккеистом заключён сроком на один год. Форвард уже прибыл в Жлобин и начал готовиться к сезону вместе с динамовцами.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Александр успел поиграть за «Спартак», «Салават Юлаев», «Витязь», «Авангард», «Нефтехимик» и «Автомобилист». Также он выступал в составе петербурского СКА, цвета которого Кучерявенко защищал с 2007 по 2014 годы. Предыдущим клубом нападающего было московское «Динамо».
В прошедшем сезоне КХЛ Кучерявенко провёл восемь матчей за динамовцев, не отличившись результативными действиями при показателе полезности "-3".
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