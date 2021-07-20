Новички «Авангарда» выбрали номера, под которыми будут выступать в сезоне-2021/2022

Омский «Авангард» в «Твиттере» опубликовал игровые номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/2022.
Василий Демченко — 94;
Владимир Брюквин — 23;
Александр Дергачёв — 18;
Владимир Жарков — 52;
Ярослав Косов — 97;
Франсис Паре — 91;
Иван Телегин — 77;
Дмитрий Шевченко — 15;
Петер Цегларик — 34.
Напомним, по итогам прошлого сезона омский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. По итогам Кубка Гагарина — 2021 «Авангард» стал победителем, обыграв в финальной серии московский ЦСКА в шести матчах (4-2).
1 сентября «Авангард» и ЦСКА сыграют в Балашихе в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).
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