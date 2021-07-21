Илья Воробьёв рассказал о сильных сторонах новичков «Магнитки» Карри и Майе

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о новичках «Магнитки» форвардах Джоше Карри и Филиппе Майе, которые ранее не играли в КХЛ.

«Оба уже находятся в расположении команды. Джош в своё время играл с нынешним нападающим «Салавата Юлаева» Маркусом Гранлундом в системе «Эдмонтона». Это центральный форвард, который был капитаном фарма «Ойлерз». Хорош на выбрасывании, обладает сильным броском. С лидерскими качествами, что тоже важно. Филипп – быстрый нападающий из АХЛ, играл в первых звеньях. Небольшой, но очень быстрый, с хорошими руками и неплохим броском», – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, что следующий сезон «Металлург» начнёт 3 сентября в Екатеринбурге, где встретится с «Автомобилистом». В первом домашнем матче магнитогорцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября.