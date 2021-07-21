Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выйдет из совета директоров швейцарского «Фрибура», сообщает Swiss Hockey News. Сообщается, что официально это произойдёт 25 августа, когда обновится состав руководящего органа.



Напомним, 60-летний специалист занимал должность в совете директоров клуба с 2015 года.



В качестве игрока Быков выступал за «Фрибур» с 1990 по 1998 год. Позднее специалист работал в тренерском штабе. В составе швейцарского клуба он трижды подряд становился лучшим бомбардиром лиги – в 1991, 1992 и 1993 годах.

По итогам прошлого сезона «Фрибур» занял третье место в таблице регулярного чемпионата и вышел в плей-офф, где в четвертьфинале уступил клубу «Серветт» (1-4).