Зубарев – о возвращении в «Салават»: из игроков только Харти остался с того времени

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев поделился эмоциями от возвращения в уфимский клуб.

«Форма старая, с прошлого сезона. А физическая форма? Сейчас предсезонка, это такое непростое время. Ни разу не видел, чтобы люди приходили полностью подготовленными в июле. Конечно, все тренируются индивидуально, но всё равно, работа с командой – это другое. В принципе, у меня нормальное функциональное состояние, осталось только что-то наработать.

Многое ли поменялось, с момента моего ухода? Город стоит, дворец там же, кормят всё также хорошо. А из игроков, наверное, только Харти остался с того времени, ну и кого-то из молодых ребят так просто знаю. С остальными ещё предстоит познакомиться.

С тренерами не говорили о роли в команде, пока познакомились, по телефону поговорили перед приездом в Уфу, обсудили буквально пару вещей. Я спросил, знают ли мою игру, рассказали, как в принципе команда играет, что будет от меня требоваться для командных действий, для командной игры.

Не самый удачный прошлый сезон? А кто сказал, что он неудачным получился? Статистика, конечно, вещь упрямая, но… Знаете, есть такое выражение: «Мне и моему агенту моя игра нравится». Это шутка, конечно. Сезон, сезону рознь. Да, у меня был большой минус по показателю полезности, но можно посмотреть и под другим углом. Конечно, всегда надо прибавлять. Каждый сезон – это вызов. Тем более, люди смотрят через призму возраста, но их можно переубедить только своей игрой, командными действиями. После того, что произошло, хочу в летнее время перезапуститься, потому что были негативные моменты, не те люди на пути попадались», – цитирует Зубарева официальный сайт «Салавата Юлаева».