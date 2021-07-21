Киллорн: я был намерен завершить карьеру в «Тампе», не хочу ехать в «Сиэтл»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн рассказал о том, что не хочет покидать «Лайтнинг» и уезжать в «Сиэтл Кракен».

Алекс Киллорн рассказал, что хотел бы завершить карьеру в «Тампе», но генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа на выходных сообщил ему, что он не будет защищён перед драфтом расширения.

«Я буду очень недоволен, если уеду из «Тампы». Я действительно не хочу ехать в «Сиэтл», – цитирует Киллорна журналист Джо Смит в «Твиттере».

Напомним, что перед драфтом расширения НХЛ-2021 «Тампа-Бэй» защитила голкипера Андрея Василевского, защитников Виктора Хедмана (NMC), Михаила Сергачёва, Эрика Чернака, Райана Макдону, а также форвардов Никиту Кучерова (NMC), Стивена Стэмкоса (NMC), Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли.