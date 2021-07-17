Скоро лига опубликует долгожданные списки игроков. Некоторые россияне не попадут в число «неприкасаемых», в том числе, возможно, Овечкин.

Драфт расширения НХЛ! Кого защитят клубы, а кто может уехать в «Сиэтл»? LIVE

С сезона-2021/2022 в НХЛ появится 32-я команда – «Сиэтл Кракен», и 21 июля она проведёт драфт расширения. В ночь на 18 июля мск все клубы (за исключением «Вегаса», который сам ещё вчера был новичком) должны подать в лигу списки защищённых игроков.

Правила драфта расширения

Каждый клуб имеет право защитить от драфта семерых нападающих, трёх защитников и одного вратаря либо восьмерых полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков. К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

Каждый клуб должен выставить на драфт расширения как минимум:

— одного защитника, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравшего не менее 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

— не менее двух нападающих, находящихся под контрактом на сезон-2021/2022, сыгравших не менее 27 матчей в минувшем сезоне и не менее 55 за два последних;

— не менее одного голкипера, находящегося под контрактом на сезон-2021/2022 или получившего после нынешнего сезона статус ограниченно свободного агента. Клуб может выставить на драфт вратаря в статусе ограниченно свободного агента, если этот голкипер уже получил квалификационное предложение.

Хоккеистов, получивших травмы, ставящие под угрозу их карьеры, пропустивших не менее 60 последних матчей (или имеющих другие подтверждения, что травма угрожает карьере), можно выставлять на драфт расширения только с разрешения НХЛ. Таких игроков не вносят в список защищённых хоккеистов.

«Чемпионат» запускает специальный лайв, в котором мы будем публиковать все последние новости по защищённым игрокам и событиям, предшествующим драфту расширения. Надо отметить, что в период с 18 по 21 июля «Сиэтл» сможет вести переговоры со свободными агентами, не попавшими в список защищённых игроков. В случае подписания контракта с таким хоккеистом это будет засчитываться за выбор на драфте расширения.