Стала известна ожидаемая вратарская бригада «Сиэтла»

Стала известна ожидаемая вратарская бригада «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что «Кракен» выберет Криса Дриджера из «Флориды Пантерз», Витека Ванечека из «Вашингтон Кэпиталз» и Джоуи Даккорда из «Оттавы Сенаторз».

Дриджер выступает за «Флориду» с сезона-2019/2020. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 23 матча в регулярном чемпионате, показал коэффициент надёжности 2.07, процент отражённых бросков — 92,7. Кроме того, он оформил три шат-аута. В плей-офф на счету вратаря три встречи.

25-летний Ванечек отыграл 37 матчей в регулярке, одержав победы в 21 из них при коэффициенте надёжности 2.69 и проценте отражённых бросков 90,8. В плей-офф отыграл один матч, отразив 75% бросков.

На счету 24-летнего Даккорда восемь матчей, одна победа, коэффициент надёжности 3.27, процент отражённых бросков — 89,7.