Стали известны вероятные выборы «Сиэтла» из «Виннипега», «Нэшвилла» и «Каролины»

Стали известны ещё несколько вероятных выборов «Сиэтл Кракен» на драфте расширения, сообщает обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что новыми выборами «Кракен» станут нападающие «Виннипег Джетс» Мэйсон Эпплтон, «Нэшвилл Предаторз» Калле Йернкрок и «Каролины Харрикейнз» Морган Гики.
29-летний Йернкрок принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 28 очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету пять матчей без набранных очков.
25-летний Эпплтон сыграл 56 матчей в регулярке, набрав 25 (12+13) очков при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету восемь матчей и 3 (1+2) очка.
23-летний Гики принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 9 очков при показателе полезности «+1». В среднем он проводил на льду 9 минут и 47 секунд.
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