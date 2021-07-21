Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны вероятные выборы «Сиэтла» из «Виннипега», «Нэшвилла» и «Каролины»

Стали известны вероятные выборы «Сиэтла» из «Виннипега», «Нэшвилла» и «Каролины»
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны ещё несколько вероятных выборов «Сиэтл Кракен» на драфте расширения, сообщает обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что новыми выборами «Кракен» станут нападающие «Виннипег Джетс» Мэйсон Эпплтон, «Нэшвилл Предаторз» Калле Йернкрок и «Каролины Харрикейнз» Морган Гики.

29-летний Йернкрок принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 28 очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету пять матчей без набранных очков.

25-летний Эпплтон сыграл 56 матчей в регулярке, набрав 25 (12+13) очков при показателе полезности «+11». В плей-офф на его счету восемь матчей и 3 (1+2) очка.

23-летний Гики принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 9 очков при показателе полезности «+1». В среднем он проводил на льду 9 минут и 47 секунд.

Новость по теме
Источник: «Сиэтл» решил не забирать Тарасенко на драфте расширения
Кого выберет «Сиэтл» на драфте расширения НХЛ? Похоже, Тарасенко там не будет! Кого выберет «Сиэтл» на драфте расширения НХЛ? Похоже, Тарасенко там не будет!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021