«Нью-Джерси» ищет варианты обмена Суббэна. У него ещё год контракта на $ 9 млн

Журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Нью-Джерси Дэвилз» ищет варианты обмена защитника Пи Кей Суббэна.
«Девилз» ищут того, кто возьмёт бывшего победителя «Норрис Трофи». У него остался ещё один год по контракту», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Суббэн принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-16» и 26 минутах штрафного времени.
Напомним, в июне 2019 года Суббэн был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси» на защитников Стивена Сантини, Джереми Дэвиса, а также на два драфт-пика. Дебютный сезон защитника в «Дэвилз» был статистически худшим сезоном в его карьере: он набрал всего 18 очков в 68 матчах и заработал худший показатель полезности «-21».
Восьмилетний контракт Суббэна на $ 72 млн истекает в следующем сезоне. За сезон-2021/2022 защитник получит $ 9 млн.
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