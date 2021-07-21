«Эдмонтон» подпишет контракт с 39-летним Смитом на сумму около $ 4 млн

Стали известны детали нового контракта 39-летнего голкипера Майка Смита с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает североамериканский инсайдер Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
«Ожидайте двухлетнее соглашение на сумму в диапазоне $ 2 млн в год», — говорится в сообщении.
Действующее соглашение между клубом и Смитом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Его заработная плата составляет $ 1,5 млн.
В этом сезоне Смит провёл 32 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,31 шайбы при проценте отражённых бросков 92,3. В плей-офф голкипер провёл четыре встречи, пропуская 2,4 шайбы в среднем и отражая 91,2% бросков.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Ойлерз» всухую проиграли серию «Виннипег Джетс». За период с дебютного сезона Макдэвида в НХЛ (сезон-2015/2016) «Эдмонтон» выиграл всего одну кубковую серию.
- 21 июля 2021
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