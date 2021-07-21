Вратарь Майк Смит близок к заключению многолетнего контракта с «Эдмонтоном»

Североамериканский обозреватель Vancouver Sun Патрик Джонстон на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» подпишут новый контракт с 39-летним голкипером Майком Смитом.

Отмечается, что контракт будет многолетним.

Действующее соглашение между клубом и Смитом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Его заработная плата составляет $ 1,5 млн.



В этом сезоне Смит провёл 32 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,31 шайбы при проценте отражённых бросков 92,3. В плей-офф голкипер провёл четыре встречи, пропуская 2,4 шайбы в среднем и отражая 91,2% бросков.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Ойлерз» всухую проиграли серию «Виннипег Джетс». За период с дебютного сезона Макдэвида в НХЛ (сезон-2015/2016) «Эдмонтон» выиграл всего одну кубковую серию.