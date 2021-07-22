Форвард «Бостона» Тейлор Холл продлит контракт с клубом на 4 года

Нападающий «Бостон Брюинз» Тейлор Холл продлит контракт с клубом сроком на четыре года, сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».

По информации Дрегера, игрок получит в общей сложности $ 24 млн.

Напомним, Холл был обменян в «Баффало Сэйбрз» по ходу сезона-2020/2021. В составе «Баффало» хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач.

За «Бостон» хоккеист сыграл в 16 играх регулярки, где набрал 14 (8+6) очков. Ещё 11 матчей форвард провёл в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.

По итогам прошлого сезона «Бостон» занял третье место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс».