На предсезонных сборах «Локомотива» и «Динамо» — 25 участников финала Кубка Харламова

На предсезонных сборах московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» находятся 25 участников апрельской финальной серии Кубка Харламова, где молодёжная команда бело-голубых победила «Локо» со счётом 4-1 в серии, сообщает официальный сайт МХЛ.



С динамовцами сбор проходят защитники Егор Аланов, Василий Мачулин, Никита Новиков, Андрей Прибыльский и Арман Ирицян, нападающие Егор Брызгалов, Даниил Гутик, Олег Зайцев, Владислав Михайлов, Дмитрий Рашевский и Богдан Тринеев.



Десять хоккеистов выходили на лёд в решающих матчах. Никита Новиков в финальной серии не участвовал, но выходил на лёд в плей-офф. Защитник является самым молодым игроком на сборе динамовцев — 25 июля ему исполнится 18 лет.



В составе ярославской команды 15 участников финала: вратарь Егор Гуськов, защитники Роман Бычков, Артём Науменко, Роман Романов, Алексей Горячев, Даниил Мисюль, Дмитрий Тювилин, Илья Миронов, нападающие Максим Денежкин, Максим Берёзкин, Даниил Тесанов, Павел Тютнев, Степан Никулин, Александр Дарьин и Никита Кирьянов.

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