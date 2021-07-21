Тренерам МХЛ присвоены национальные категории. Люзенков из «Динамо» получил высшую

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Ярослав Люзенков прошёл аттестацию в рамках тренерского семинара и получил высшую национальную категорию. Также высшая категория присвоена Эдуарду Тимашеву, который в новом сезоне будет помогать Рустему Камалетдинову в тренерском штабе «Русских Витязей».

На тренерском семинаре, организованном МХЛ во время программы для молодых игроков «Твой Шанс» на базе образовательного центра «Сириус», специалисты сдавали экзамены, по итогам которых им присвоили национальные категории.

В сезоне-2020/2021 Люзенков привёл динамовцев к первому в клубной истории Кубку Харламова и был признан лучшим тренером Молодёжной хоккейной лиги.

Первая категория присвоена четырём специалистам, которые в межсезонье возглавили команды МХЛ – Виктору Гордиюку («Тайфун»), Дмитрию Крамаренко («Сахалинские Акулы»), Константину Панову («Белые Медведи») и Андрею Шеферу («Алмаз»).

Вторую категорию получили тренер «Ирбиса» Алексей Ермолаев, тренер «Капитана» Павел Пушкарёв, а также Дмитрий Кулябов.

«Поздравляю тренеров с успешным присвоением национальных категорий и желаю дальнейшего развития сначала в МХЛ, а затем и на взрослом уровне. Считаю, Лига наладила процесс развития не только игроков, но и тренерских кадров. В стратегии развития на 2018–2023 годы была обозначена проблема отсутствия требований к уровню квалификации тренеров.

Заблаговременно предупредив клубы, мы установили правила: главный тренер должен иметь национальную категорию не ниже первой, другие – не ниже третьей. При этом Лига не только требует, но и помогает специалистам развиваться. В июне мы провели тренерский семинар, о котором получили позитивные отзывы участников. Угадали со спикерами: поднятые вопросы были настолько актуальными, что дискуссия на круглом столе после семинара длилась несколько часов.

Движение тренеров вверх по хоккейной вертикали происходит постоянно. Совсем недавно в тренерский штаб «Трактора» вошёл Алексей Заварухин, который в прошлом сезоне возглавлял «Белых Медведей» и привёл команду в тройку лучших на Востоке. Главный тренер «Риги» Валерий Кулибаба в межсезонье стал ассистентом Сергея Зубова в рижском «Динамо», – цитирует вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александра Гуськова официальный сайт МХЛ.