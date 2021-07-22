М.Третьяк: конкуренция с Хелльбергом не пугает. Его приход — возможность улучшить игру

Голкипер ХК «Сочи» Максим Третьяк поделился мнением о недавно перешедшем в клуб шведском голкипере Магнусе Хелльберге.



«Понимаю, что он – большой мастер, имеющий серьёзный победный опыт. Мне есть чему у него поучиться. Надеюсь, что он приедет совсем скоро и быстро вольётся в нашу команду.



Конкуренция не пугает? Как она может пугать? Конкуренция – двигатель прогресса. В любой сфере деятельности. А в спорте тем более. Всегда интересно поработать рядом с вратарём, имеющим за спиной такую большую карьеру. Для меня его приход – возможность улучшить свою игру», — приводит слова Третьяка официальный сайт «Сочи».



Хелльберг выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2017/2018. Один год голкипер поиграл за китайский «Куньлунь Ред Стар», после чего перешёл в санкт-петербургский СКА, где за три сезона сыграл 103 матча в КХЛ.



В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, в плей-офф на его счету два сухих матча из 10.