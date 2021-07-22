«Эдмонтон» заключил новый двухлетний контракт с голкипером Смитом

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд подтвердил, что клуб заключил двухлетнее соглашение с голкипером Майком Смитом, сообщает в «Твиттере» журналист Райан Ришог.



Ранее сообщалось, что зарплата хоккеиста составит порядка $ 2 млн в год.



В прошедшем сезоне Смит провёл 32 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,31 шайбы при проценте отражённых бросков 92,3. В плей-офф голкипер провёл четыре встречи, пропуская 2,4 шайбы в среднем и отражая 91,2% бросков.



Напомним, в первом раунде плей-офф «Ойлерз» всухую проиграли серию «Виннипег Джетс». За период с дебютного сезона Макдэвида в НХЛ (сезон-2015/2016) «Эдмонтон» выиграл всего одну кубковую серию.