Светлаков: без спортивной злости никуда. Каждый сезон хочешь что-то доказать себе и другим

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился мнением о паузе в КХЛ во время Олимпиады-2022, а также об итогах прошедшего сезона.



«В предстоящем сезоне КХЛ будет месячная пауза на Олимпиаду. Это позитивный момент или наоборот? Игровой тонус всё равно за такой период уйдёт. Мне, наверное, лучше больше играть, меньше тренироваться — так интереснее.



В прошлом сезоне ЦСКА был лучшим в регулярке, выиграл Западную конференцию. Но главной цели – победы в Кубке Гагарина, добиться не удалось. Да, конечно обидно. Мы к этому шли весь сезон. Старались, но что поделать, это спорт. Значит, ты был на тот момент слабее и есть над чем работать.



Всегда нужно во всём улучшать свою игру, чтобы следующий сезон был лучше предыдущего. При любом раскладе мы делаем работу над ошибками. Без этого никуда. Тем более, сейчас новый сезон, а значит, новая работа над ошибками. Всё будет хорошо.



Осталась спортивная злость? Без неё никуда, если её нет, то далеко не заберёшься. Она всегда присутствует. С каждым сезоном ты хочешь что-то доказать себе и всем остальным», — цитирует Светлакова официальный сайт ЦСКА.



Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.