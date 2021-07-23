«Коламбус» и «Чикаго» работают над обменом Сета Джонса

«Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс» продолжают работать над обменом защитника Сета Джонса.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, изначально «мундиры» хотели, чтобы компенсация за переход 26-летнего хоккеиста включала Алекса Дебринкэта или Кирби Дака, но «Блэкхоукс» отказались от включения обоих форвардов в сделку.
Сейчас команды рассматривают варианты трейда с участием молодых игроков основы, проспектов и высоких драфт-пиков (у «Чикаго» есть 12-й пик в этом году).
Отмечается, что «Блэкхоукс» — одна из тех команд, с которой Джонс может подписать долгосрочный контракт. Ранее клуб выменял у «Эдмонтона» его младшего брата Калеба.
Напомним, ранее Джонс отказался продлевать контракт с клубом. Его текущее соглашение с кэпхитом 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.
В сезоне-2020/2021 он набрал 28 очков: забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи в 56 матчах при общей полезности «-18».
- 23 июля 2021
-
08:38
-
08:15
-
02:33
-
00:10
- 22 июля 2021
-
23:59
-
23:42
-
23:32
-
23:01
-
22:50
-
22:10
-
21:28
-
21:17
-
21:13
-
21:05
-
20:57
-
20:48
-
20:39
-
20:23
-
19:53
-
19:37
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:21
-
18:04
-
17:34
-
17:10
-
16:35
-
16:20
-
15:44
-
15:20
-
14:12
-
13:43
-
13:07
-
12:55