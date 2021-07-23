«Коламбус» и «Чикаго» работают над обменом Сета Джонса

«Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс» продолжают работать над обменом защитника Сета Джонса.



Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, изначально «мундиры» хотели, чтобы компенсация за переход 26-летнего хоккеиста включала Алекса Дебринкэта или Кирби Дака, но «Блэкхоукс» отказались от включения обоих форвардов в сделку.



Сейчас команды рассматривают варианты трейда с участием молодых игроков основы, проспектов и высоких драфт-пиков (у «Чикаго» есть 12-й пик в этом году).



Отмечается, что «Блэкхоукс» — одна из тех команд, с которой Джонс может подписать долгосрочный контракт. Ранее клуб выменял у «Эдмонтона» его младшего брата Калеба.



Напомним, ранее Джонс отказался продлевать контракт с клубом. Его текущее соглашение с кэпхитом 5,4 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.



В сезоне-2020/2021 он набрал 28 очков: забросил пять шайб и отдал 23 результативные передачи в 56 матчах при общей полезности «-18».