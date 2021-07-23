Кожевников: НХЛ — предприятие по зарабатыванию денег. Будет выгодно — перепишут календарь

Заслуженный тренер России Александр Кожевников прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2022.
«В предварительном расписании сезона НХЛ есть пауза на Олимпиаду в Пекине. Что это значит? Ровным счётом ничего. НХЛ — это предприятие по зарабатыванию денег. Будет ему выгодно — сто раз перепечатает календарь. Понятно, что олимпийским властям нужно искать большие финансы. Найдут — олимпийская пауза в расписании сохранится и НХЛ поедет в Пекин. Не найдут — нас ждёт формат Пхёнчхана-2018.
Это реальность последних десятилетий, в наше время такого быть не могло. Но Европа на границе веков сама позволила НХЛ так обнаглеть, это факт.
Считаю, что штаб сборной России готов ко всем капризам НХЛ с календарём. Но понятно, что оба формата сложные. Того запаса, который был у нас в семидесятые-восьмидесятые, когда могли сформировать несколько сильнейших сборных, давно нет. Сегодня у нас мало железных кандидатов в НХЛ, ещё меньше — в КХЛ.
Вообще это тяжёлый разговор. Посмотрите, свой состав на драфте расширения формирует «Сиэтл» — и российские хоккеисты ему вообще не интересны. Для меня это тревожный сигнал. Раньше такого не было!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
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