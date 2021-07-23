Овечкин выиграл в опросе болельщиков НХЛ на игрока, с которым они хотели бы выпить пива

The Athletic провёл опрос на тему: «С каким игроком НХЛ вы бы хотели выпить пива или кофе?»



Большинство пользователей назвали таким хоккеистом капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он получил около 800 голосов.



В топ-3 также вошли Сидни Кросби (2-е место, «Питтсбург») и Джо Торнтон (3-е место, «Торонто»).



Среди популярных ответов также оказались Патрик Марун («Тампа»), Марк-Андре Флёри («Вегас»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе»), Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Кит Йэндл («Флорида»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»), Ник Фолиньо («Торонто»), Маркус Фолиньо («Миннесота»), Фил Кессел («Аризона») и Брэд Маршан («Бостон»). Также пользователи проголосовали за Яромира Ягра, выступающего в настоящий момент в Чехии.