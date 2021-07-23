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«Тампа» подписала двухлетний контракт с форвардом Джемелом Смитом

«Тампа» подписала двухлетний контракт с форвардом Джемелом Смитом
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала новый контракт с форвардом Джемелом Смитом.

Как сообщает твиттер-аккаунт CapFriendly, соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на два года и является двусторонним.

Зарплата на уровне НХЛ — $ 750 тыс., в АХЛ — $ 250 тыс. При этом в обоих сезонах игрок гарантированно получит не менее $ 350 тыс.

В прошедшем сезоне Смит провёл пять матчей в регулярном чемпионате за «Тампу», сделав три результативных передачи при полезности «+3» и 11 минутах штрафа.

В трёх встречах в АХЛ за фарм-клуб «Лайтнинг» — «Сиракьюз Кранч» у него 6 (3+3) результативных баллов.

Напомним, «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии обыграв «Монреаль» со счётом 4-1. Этот титул стал третьим в истории клуба и вторым подряд.

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