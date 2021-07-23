Кошечкин представил новый шлем к предстоящему сезону КХЛ

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин представил новый шлем, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Шлем выполнен преимущественно в синем цвете, на нём изображён символ клуба — лиса. Также снизу написано на английском языке слово «кошка».
Напомним, в апреле «Металлург» продлил контракт с голкипером ещё на один год.
В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин провёл 29 матчей и одержал 12 побед в основное время, отбивая в среднем 91,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,31. В семи встречах плей-офф Кошечкин отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.
Голкипер выступает за «Металлург» с 2013 года.
Предстоящий сезон КХЛ стартует для магнитогорского клуба 3 сентября гостевой встречей с «Автомобилистом».
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