«Металлург» отправился на сборы в Минск

Магнитогорский «Металлург» отправился на учебно-тренировочный сбор в Минск, сообщает официальный сайт клуба.



Первую часть подготовки к новому сезону клуб провёл дома. Сдав необходимые тесты, игроки приступили к тренировкам в расширенном составе. Команда была разбита на две группы, которые занимались и на «земле», и на льду.



«Металлург» впервые проводит сборы в Минске. Смена места проведения сборов связана с пандемийными ограничениями. Вместе с главной командой в столицу Беларуси отправились и «Стальные Лисы».



Состав «Металлурга» на сборы в Минске



Вратари: Василий Кошечкин, Глеб Моисеев, Илья Набоков.



Полевые игроки: Егор Яковлев, Семён Кошелев, Андрей Чибисов, Николай Прохоркин, Михаил Пашнин, Артём Земчёнок, Джош Карри, Филипп Майе, Линус Хультстрём, Брендан Лайпсик, Максим Карпов, Артём Минулин, Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Архип Неколенко, Григорий Дронов, Алексей Волгин, Алексей Маклюков, Павел Акользин, Даниил Апальков, Ярослав Хабаров, Данила Юров, Богдан Потехин, Никита Хлыстов, Егор Коробкин, Никита Коростелёв, Илья Николаев, Юрий Платонов, Вадим Антипин, Игорь Швырёв.



Отметим, что в связи с выступлением на чемпионате мира Юхо Олкинуора готовится по индивидуальной программе, разработанной тренерским штабом «Металлурга». Голкипер присоединится к команде сразу после её возвращения в Магнитогорск.



Сборы пройдут с 23 июля по 3 августа. Команда также продолжит тренироваться по группам в интенсивном режиме. В заключительный день состоится контрольный матч с череповецкой «Северсталью».