Воспитанник «Ак Барса» Фазлеев продлил контракт с «Нефтяником»

Нападающий Радель Фазлеев продлил контракт с «Нефтяником».



Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение рассчитано на два сезона.



В Альметьевск форвард перебрался перед прошлым сезоном, перейдя из ХК ЦСК ВВС. В прошлом сезоне Фазлеев принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, набрал 19 (8+11) очков при полезности «+4». В плей-офф он сыграл в 13 играх, в которых набрал 3 (0+3) очка при общей полезности «+4».



25-летний нападающий является воспитанником «Ак Барса». Начал карьеру в молодёжном «Барсе» в сезоне-2012/2013, после он играл пять лет в американских хоккейных лигах и Высшей хоккейной лиге за «Барс», ЦСК ВВС и «Нефтяник».



Также Фазлеев является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжи в 2016 году.