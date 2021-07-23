Юханссон: с нетерпением жду, когда смогу выйти на петербургский лёд и ощутить поддержку

Голкипер СКА Ларс Юханссон рассказал об игре в России, атмосфере на домашнем стадионе клуба, а также о готовности к конкуренции.



«Провёл в России 4 года, уже чувствую себя здесь как дома. Адаптироваться получилось довольно быстро. Конечно, Санкт-Петербург — новый для меня город, который предстоит узнать, но я люблю всё новое. Тем не менее по возращении в Россию многое уже кажется знакомым.



Какой запомнилась атмосфера Ледового? Здесь всегда отличная поддержка: много людей, шумно — играть в гостях было тяжело. С нетерпением жду, когда смогу выйти на лёд и ощутить эту поддержку.



Также довелось играть на футбольном стадионе «Газпром Арена». Это было что-то невероятное. Вышел тогда на раскатку и увидел много кресел, но даже не мог представить, что будет, когда все они заполнятся людьми. Перед началом игры появились болельщики, и тогда стало понятно, какое это сумасшествие. В Петербурге действительно любят хоккей.



В прошлом плей-офф 7 раз сыграл «на ноль» — сейчас это рекорд КХЛ. В чём секрет? Не скажу, что есть какой-то секрет — в плей-офф у меня шла игра. Конечно, хотелось бы повторить это достижение и даже превзойти его. Но пока до плей-офф ещё далеко.



Готов к конкуренции? Конечно! В первую очередь буду улучшать свою игру и ежедневно работать, чтобы заслужить место в воротах.



После финала Кубка Гагарина хватило времени на отдых? Да, было приятно вернуться домой и немного отдохнуть. Конечно, я начал готовиться к сезону самостоятельно, чтобы быть в форме, присоединившись к новой для себя команде. Честно говоря, пока не знаю, чего ожидать, но я готов», — приводит слова Юханссона официальный сайт клуба.



Напомним, 33-летний бывший вратарь ЦСКА подписал однолетнее соглашение со СКА в июне.



В завершившемся сезоне Юханссон принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 19 побед. В среднем за матч швед отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.59. В 14 матчах в плей-офф Юханссон одержал девять побед при 95,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.20. Он выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018.